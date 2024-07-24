Тарасова: Загитова могла бы продолжать карьеру. Мне нравилось ее катание

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Вчера, 23 июля, 22-летняя Загитова сообщила, что получила диплом о высшем образовании, она окончила программу «Продюсирование и культурная политика» в направлении «Журналистика» в РАНХиГС. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, чтобы сосредоточиться на работе в ледовых шоу и начать карьеру телеведущей.

​​— Как вы считаете, будет ли Алина работать по профессии?

— Надо ее спросить, думаю, она еще определяется.

— Нравится ли она в роли ведущей?

— Мне нравилось ее катание. А дальше она уже пробует разные направления. Но, мне кажется, она могла бы еще и покататься.

— Она могла бы продолжить карьеру сейчас?

— Конечно. Хотя тяжело продолжать карьеру, когда мы везде отстранены, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане, опередив соотечественницу Евгению Медведеву. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).