Тарасова: Загитова могла бы продолжать карьеру. Мне нравилось ее катание
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о приостановившей карьеру фигуристки Алине Загитовой.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о приостановившей карьеру фигуристки Алине Загитовой.
Вчера, 23 июля, 22-летняя Загитова сообщила, что получила диплом о высшем образовании, она окончила программу «Продюсирование и культурная политика» в направлении «Журналистика» в РАНХиГС. В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, чтобы сосредоточиться на работе в ледовых шоу и начать карьеру телеведущей.
— Как вы считаете, будет ли Алина работать по профессии?
— Надо ее спросить, думаю, она еще определяется.
— Нравится ли она в роли ведущей?
— Мне нравилось ее катание. А дальше она уже пробует разные направления. Но, мне кажется, она могла бы еще и покататься.
— Она могла бы продолжить карьеру сейчас?
— Конечно. Хотя тяжело продолжать карьеру, когда мы везде отстранены, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане, опередив соотечественницу Евгению Медведеву. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).