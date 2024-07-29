МОК вручит США золотые медали за турнир фигуристов в Пекине-2022
Церемония вручения золотых медалей за победу в командном турнире фигуристов состоится в Париже 7 августа.
Церемония вручения золотых медалей за победу в командном турнире фигуристов состоится в Париже 7 августа.
Как заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс на брифинге, церемония вручения золотых медалей американским фигуристам за победу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине состоится 7 августа.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд сообщил, что отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей командного турнира Игр в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой.
В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, российская фигуристка Камила Валеева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
В январе 2024 года ISU аннулировал результаты Валиевой и переместил сборную России с первого места на третье. Таким образом, первое место заняла команда США, второе — сборная Японии. На бронзу также претендует ставшая четвертой команда Канады, подавшая апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение ISU.