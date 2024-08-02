Сборная России сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022

«После слушания, состоявшегося 22 июля 2024 года, коллегия арбитров CAS, отвечающих за этот вопрос, пришла к выводу, что результаты российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде были аннулированы правильно, без какой-либо возможности в правилах ISU перераспределить очки в пользу сборной Канады после ретроактивной дисквалификации Камилы Валиевой», — говорится в заявлении.

Таким образом, золотые медали получит сборная США, серебро — фигуристы из Японии, бронзу — команда России. Церемония вручения золотых медалей за победу в командном турнире фигуристов состоится в Париже 7 августа.

На прошлой неделе CAS сообщил, что отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов на решение ISU о перераспределении медалей командного турнира Игр в Пекине после дисквалификации Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Валеева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.