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Камила Валиева рассказала, что в будущем видит себя тренером

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что в будущем видит себя в роли тренера.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Валиева поступила в Московский государственный университет спорта и туризма, где будет обучаться на тренера-преподавателя.

«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться. Поступила я в МГУСиТ, буду получать профессию тренера. Вижу ли себя тренером? Да», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Также Валиева рассказала о своих хобби.

«Пока я хочу сосредоточиться на себе, физическом и моральном состоянии, поэтому есть только такие мимолетные, что ли, хобби — например, побегать, позаниматься в тренажерном зале, посмотреть интересный фильм, сходить на спектакль, послушать музыку, книжку, в конце концов, почитать или просто с подружками пообщаться или сходить погулять», — добавила Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место.

Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.