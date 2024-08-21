Камила Валиева рассказала, что в будущем видит себя тренером

Ранее стало известно, что Валиева поступила в Московский государственный университет спорта и туризма, где будет обучаться на тренера-преподавателя.
«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться. Поступила я в МГУСиТ, буду получать профессию тренера. Вижу ли себя тренером? Да», — приводит слова Валиевой ТАСС.
Также Валиева рассказала о своих хобби.
«Пока я хочу сосредоточиться на себе, физическом и моральном состоянии, поэтому есть только такие мимолетные, что ли, хобби — например, побегать, позаниматься в тренажерном зале, посмотреть интересный фильм, сходить на спектакль, послушать музыку, книжку, в конце концов, почитать или просто с подружками пообщаться или сходить погулять», — добавила Валиева.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место.
Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.