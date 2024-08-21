Камила Валиева рассказала, что в будущем видит себя тренером

«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться. Поступила я в МГУСиТ, буду получать профессию тренера. Вижу ли себя тренером? Да», — приводит слова Валиевой ТАСС.



Также Валиева рассказала о своих хобби.