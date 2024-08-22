Загитова спела гимн России за рулем своего автомобиля: видео

22-летняя фигуристка показала, как она поет гимн России за рулем своего белого автомобиля Porsche Macan Turbo, находясь на светофоре. В этот момент Загитову снял на видео неизвестный мужчина.
«Алина — настоящий патриот Российской Федерации», — сказал мужчина.
Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июле фигуристка анонсировала собственное ледовое шоу «Хранители времени», которое пройдет 29 и 31 августа в Казани.