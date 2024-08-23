Александра Трусова раскрыла детали свадьбы с Макаром Игнатовым

«Замуж выходить не страшно — никакого сходства с соревнованиями! Это не состязание, а наш незабываемый день, наполненный трогательными и счастливыми моментами. Конечно, мы очень волновались: в ЗАГСе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства. Немного переживала, когда шла по траве на каблуках в шикарном платье — вдруг споткнусь и упаду! Но все прошло отлично!» — приводит слова Трусовой Posta.