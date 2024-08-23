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Александра Трусова раскрыла детали свадьбы с Макаром Игнатовым

Трусова и Игнатов поженились 17 августа во Дворце бракосочетания в Барвихе.

Источник: РИА "Новости"

Фигуристка Александра Трусова рассказала о свадебной церемонии с Макаром Игнатовым.

«Замуж выходить не страшно — никакого сходства с соревнованиями! Это не состязание, а наш незабываемый день, наполненный трогательными и счастливыми моментами. Конечно, мы очень волновались: в ЗАГСе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства. Немного переживала, когда шла по траве на каблуках в шикарном платье — вдруг споткнусь и упаду! Но все прошло отлично!» — приводит слова Трусовой Posta.

20-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства.

24-летний Игнатов является вице-чемпионом России. Он стал первым отечественным фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе.