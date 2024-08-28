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Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Титовой

Софья Титова отсутствует в списке участниц этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 15-летняя фигуристка дебютирует за сборную Армении на этом этапе. Однако фигуристка из академии «Ангелы Плющенко» не попала в список участниц на Гран-при среди юниоров. На данный момент в списке участниц этапа, опубликованном на сайте ISU, от Армении указана Софи Карапетян. Запасная — Рубина Симонян.

«Опоздали чуть-чуть с заявкой Софьи Титовой. Этот вопрос будет рассматриваться на уровне руководства ISU. Будет отдельно рассматриваться вопрос, допустят ее или нет», — приводит ТАСС слова представителя Федерации фигурного катания Армении.

В прошедшем сезоне фигуристка стала бронзовым призером юниорского этапа Гран-при России. Первенство России среди юниоров спортсменка пропустила. В мае стало известно, что Титова будет выступать за Армению.

Пятый этап юниорского Гран-при в польском Гданьске пройдет 25—28 сентября.