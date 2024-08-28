Анна Щербакова показала отрывок тренировки под хит Верки Сердючки

Щербакова исполнила вращение под популярную песню «Все будет хорошо» украинского артиста Верки Сердючки (Андрея Данилко). «Вспоминаю потихоньку», — подписала короткий ролик Щербакова.
Фигуристка в марте перенесла операцию на голеностопе из-за травмы. В июле Щербакова сообщила, что возобновила тренировки.
«Я считаю, что сегодня уникальный день. Вы наблюдаете мое первое подобие тренировки за последние четыре месяца. Сижу, кручу велосипед, уже почти полчаса! Я считаю, что это успех», — сказала Щербакова в видео, опубликованном в своем телеграм-канале.
Напомним, Щербакова выиграла Олимпийские игры в 2022 году в Пекине в одиночном катании. Также Анна стала чемпионкой мира в 2021 году и чемпионкой Европы в 2022 году. Спортсменка не принимала участия в официальных соревнованиях после Олимпиады, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры.