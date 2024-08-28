Анна Щербакова показала отрывок тренировки под хит Верки Сердючки

Напомним, Щербакова выиграла Олимпийские игры в 2022 году в Пекине в одиночном катании. Также Анна стала чемпионкой мира в 2021 году и чемпионкой Европы в 2022 году. Спортсменка не принимала участия в официальных соревнованиях после Олимпиады, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры.