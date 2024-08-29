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СМИ: ученица Тутберидзе Майя Хромых пропустит сезон-2024/25

Российская фигуристка Майя Хромых не планирует участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 18-летняя спортсменка не готовится к старту сезона, для нее не были поставлены новые программы. В настоящее время Хромых занимается тренерской деятельностью.

ТАСС сообщает, что решение Хромых приостановить тренировочный процесс связано с проблемами со здоровьем. В декабре 2023 года фигуристка рассказала о проблемах со спиной, которые обострились после травмы руки.

Майя Хромых является одной самых талантливых учениц Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/22 она выиграла турнир серии «Челленджер» Warsaw Cup, стала победительницей Budapest Trophy и завоевала два призовых места на этапах Гран-при ISU.

Хромых была одной из претенденток на поездку на Олимпийские игры в Пекине. Из-за проблем со здоровьем она полностью пропустила сезон-2022/23. В прошлом сезоне она вернулась на лед, выступила на двух этапах Кубка России и заняла последнее, 17-е место на чемпионате России.