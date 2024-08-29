СМИ: ученица Тутберидзе Майя Хромых пропустит сезон-2024/25

Хромых была одной из претенденток на поездку на Олимпийские игры в Пекине. Из-за проблем со здоровьем она полностью пропустила сезон-2022/23. В прошлом сезоне она вернулась на лед, выступила на двух этапах Кубка России и заняла последнее, 17-е место на чемпионате России.