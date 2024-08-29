СМИ: ученица Тутберидзе Майя Хромых пропустит сезон-2024/25

По информации источника, 18-летняя спортсменка не готовится к старту сезона, для нее не были поставлены новые программы. В настоящее время Хромых занимается тренерской деятельностью.
ТАСС сообщает, что решение Хромых приостановить тренировочный процесс связано с проблемами со здоровьем. В декабре 2023 года фигуристка рассказала о проблемах со спиной, которые обострились после травмы руки.
Майя Хромых является одной самых талантливых учениц Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/22 она выиграла турнир серии «Челленджер» Warsaw Cup, стала победительницей Budapest Trophy и завоевала два призовых места на этапах Гран-при ISU.
Хромых была одной из претенденток на поездку на Олимпийские игры в Пекине. Из-за проблем со здоровьем она полностью пропустила сезон-2022/23. В прошлом сезоне она вернулась на лед, выступила на двух этапах Кубка России и заняла последнее, 17-е место на чемпионате России.