«Недочеты можно и не замечать». Загитова — о своем ледовом шоу

«Ощущения очень смешанные, на самом деле! Очень большая работа была проделана, все люди работали, репетировали целыми днями… Даже ночью! Шла постоянная коммуникация с подрядчиками. Тяжело за такой короткий срок сделать такое масштабное, красивое, красочное зрелищное шоу. Но у нас это получилось! Чему я очень рада.



Я перфекционист. Всегда есть недочеты. Но их было настолько мало… Я была в моменте, ловила себя на кураже, на легкости, на позитиве. Недочеты можно и не замечать. А вы заметили недочеты? Их не было! А, ребята?



Наш президент объявил этот год годом семьи. Шоу как раз про семейные ценности, про разные поколения. Про то, что каждый человек должен чтить и помнить прошлое и идти в будущее.



Тяжело выдержать два полноценных показа шоу? Три! Утром еще был генеральный прогон. Мы прилетели 26 августа и сразу была репетиция, на следующий день мы репетировали почти 16 часов. Но усталость не так ощущается, когда выходишь и понимаешь, что ты это дело любишь и тебе по кайфу. Мурашки по телу. Тебе нравится, людям нравится, это окрыляет и дает сил.



Я сейчас поймала себя на мысли, что все прошло так быстро, хотя была проделана такая большая работа. Но время подготовки казалось, что все длится вечность. Завтра (30 августа) у нас последнее шоу… И, да — есть мотивация идти дальше и делать что-то в этом направлении», — сказала Загитова.