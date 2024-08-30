Яна Рудковская обвинила режиссера шоу Загитовой в плагиате

«Я очень люблю Алину Загитову — фигуристку — и она об этом знает. Она одна из самых красивых, статных фигуристок и спортсменок в мире. Миллионы девчонок пришли в фигурное катание после ее победы на Олимпийских играх. И вдохновляются ее катанием и образами на льду до сих пор. Мы, как и многие другие, хотели бы видеть ее в наших шоу в том числе. Жаль, что ни разу не совпало.



Это все — вне всяких сомнений, но коль уж Алина в интервью сказала, что она теперь еще и продюсер, и фору даст Навке, Рудковской и Авербуху, то тогда уж — “назвался груздем — полезай в кузов”. Я допускаю, что продюсер Алина Загитова — вероятно — нашими с Евгением шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей “Русалочке”.