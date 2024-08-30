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Яна Рудковская обвинила режиссера шоу Загитовой в плагиате

Музыкальный продюсер Яна Рудковская высказалась о ледовом шоу олимпийский чемпионки Алины Загитовой «Хранители времени».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Премьера шоу прошла накануне на «Татнефть Арене» в Казани.

Рудковская обвинила режиссера шоу «Хранители времени» в плагиате, а также подколола Загитову за ее высказывания.

«Я очень люблю Алину Загитову — фигуристку — и она об этом знает. Она одна из самых красивых, статных фигуристок и спортсменок в мире. Миллионы девчонок пришли в фигурное катание после ее победы на Олимпийских играх. И вдохновляются ее катанием и образами на льду до сих пор. Мы, как и многие другие, хотели бы видеть ее в наших шоу в том числе. Жаль, что ни разу не совпало.

Это все — вне всяких сомнений, но коль уж Алина в интервью сказала, что она теперь еще и продюсер, и фору даст Навке, Рудковской и Авербуху, то тогда уж — “назвался груздем — полезай в кузов”. Я допускаю, что продюсер Алина Загитова — вероятно — нашими с Евгением шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссер шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей “Русалочке”.

Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны.

И еще: sold out — это когда нет ни одного билета до начала шоу. Все продано. И бешеный ажиотаж.

С любовью, твой друг Яна Рудковская (продюсер с 20-летним стажем) «, — написала Рудковская в своем телеграм-канале, выложив несколько похожих видео с отрывками шоу “Хранители времени” и “Русалочка”.