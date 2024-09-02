Камилу Валиеву в вузе представили как олимпийскую чемпионку

На торжественной линейке, посвященной началу учебных занятий, Валиева произнесла приветственную речь перед первокурсниками.
При этом Валиеву представили как олимпийскую чемпионку, хотя спортсменка была лишена этого звания по итогам допингового скандала.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.
Ранее директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале.