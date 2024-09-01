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Камила Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале

Директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о будущем российской фигуристки Камилы Валиевой.

Источник: Sport24

Этим летом 18-летняя Валиева окончила школу при ЦСО «Самбо-70», после чего появилась информация о поступлении фигуристки в Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ).

«Камила Валиева поступила в МГИМО — это ее личное дело. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.

В любом случае это уже престижно и радостно для Валиевой, ее родителей, наставников и школы “Самбо-70”, — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

В январе Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга перед Олимпиадой-2022.