Камила Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале

«Камила Валиева поступила в МГИМО — это ее личное дело. Не знаю, на какое направление пойдет обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдет работать на Первый канал.



В любом случае это уже престижно и радостно для Валиевой, ее родителей, наставников и школы “Самбо-70”, — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.