Трусова и Акатьева вошли в предварительный список прокатов сборной России

Ранее чемпионка России (2023) Акатьева пропустила сезон из-за травмы, а Трусова последний раз выходила на лед в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при» в Самаре, где заняла второе место. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.