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Трусова и Акатьева вошли в предварительный список прокатов сборной России

Фигуристка Александра Трусова и Софья Акатьева попали в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России, сообщает пресс-служба ФФККР.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контрольные прокаты у взрослых пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее чемпионка России (2023) Акатьева пропустила сезон из-за травмы, а Трусова последний раз выходила на лед в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при» в Самаре, где заняла второе место. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.

Женщины:

1. Акатьева Софья;

2. Горбачева Алина;

3. Муравьева Софья;

4. Петросян Аделия;

5. Садкова Дарья;

6. Синицына Ксения;

7. Трусова-Игнатова Александра;

8. Фролова Анна;

9. Яметова Вероника.

Мужчины:

1. Алиев Дмитрий;

2. Гуменник Петр;

3. Дикиджи Владислав;

4. Игнатов Макар;

5. Кондратюк Марк;

6. Лутфуллин Глеб;

7. Мозалев Андрей;

8. Савосин Роман;

9. Самсонов Даниил;

10. Семененко Евгений.

Пары:

1. Блинникова Алиса / Карпов Алексей;

2. Бойкова Александра / Козловский Дмитрий;

3. Косторная Алена / Куница Георгий;

4. Мишина Анастасия / Галлямов Александр;

5. Мухортова Анастасия / Евгеньев Дмитрий;

6. Осокина Елизавета / Грицаенко Артем;

7. Хабибуллина Наталья / Княжук Илья.

Танцы на льду:

1. Кагановская Василиса / Некрасов Максим;

2. Коломенская Анна / Фролов Артем;

3. Кузьмина Милана / Студеникин Дмитрий;

4. Софья Леонтьева / Горелкин Даниил;

5. Миронова Екатерина / Устенко Евгений;

6. Пасечник Елизавета / Чиризано Дарио;

7. Рыбакова Екатерина / Махноносов Иван;

8. Степанова Александра / Букин Иван;

9. Хавронина Ирина / Девид Нарижный;

10. Худайбердиева Елизавета / Базин Егор;

11. Щербакова Анна / Гончаров Егор.