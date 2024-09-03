Трусова и Акатьева вошли в предварительный список прокатов сборной России

Контрольные прокаты у взрослых пройдут 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.
Ранее чемпионка России (2023) Акатьева пропустила сезон из-за травмы, а Трусова последний раз выходила на лед в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при» в Самаре, где заняла второе место. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.
Женщины:
1. Акатьева Софья;
2. Горбачева Алина;
3. Муравьева Софья;
4. Петросян Аделия;
5. Садкова Дарья;
6. Синицына Ксения;
7. Трусова-Игнатова Александра;
8. Фролова Анна;
9. Яметова Вероника.
Мужчины:
1. Алиев Дмитрий;
2. Гуменник Петр;
3. Дикиджи Владислав;
4. Игнатов Макар;
5. Кондратюк Марк;
6. Лутфуллин Глеб;
7. Мозалев Андрей;
8. Савосин Роман;
9. Самсонов Даниил;
10. Семененко Евгений.
Пары:
1. Блинникова Алиса / Карпов Алексей;
2. Бойкова Александра / Козловский Дмитрий;
3. Косторная Алена / Куница Георгий;
4. Мишина Анастасия / Галлямов Александр;
5. Мухортова Анастасия / Евгеньев Дмитрий;
6. Осокина Елизавета / Грицаенко Артем;
7. Хабибуллина Наталья / Княжук Илья.
Танцы на льду:
1. Кагановская Василиса / Некрасов Максим;
2. Коломенская Анна / Фролов Артем;
3. Кузьмина Милана / Студеникин Дмитрий;
4. Софья Леонтьева / Горелкин Даниил;
5. Миронова Екатерина / Устенко Евгений;
6. Пасечник Елизавета / Чиризано Дарио;
7. Рыбакова Екатерина / Махноносов Иван;
8. Степанова Александра / Букин Иван;
9. Хавронина Ирина / Девид Нарижный;
10. Худайбердиева Елизавета / Базин Егор;
11. Щербакова Анна / Гончаров Егор.