Анна Щербакова ответила на вопрос о возвращении в спорт

«Буквально завтра улетаю в Китай на вторую часть фестиваля, буду давать мастер-классы. У меня было много предложений работать тренером и у нас, и в других сборных, но пока не готова посвятить себя тренерской карьере. Тренерская работа есть, но не в таком объеме. Мне этого достаточно. Собственное шоу? Пока таких планов нет.



Фаворитов в новом сезоне выделять не буду, но в этом сезоне буду очень много задействована во время соревнований. Сама этому очень рада, очень скучаю. Буду в разных ролях присутствовать в жизни нашего российского катания. Время сборов ускорило мое восстановление. Вообще на лед не планировала вставать, но так как есть тренерская работа, то я могу вспоминать простые движения и заодно привыкать ко льду. Большинство нагрузок давать пока нельзя», — сказала Щербакова.