Мать Арины Парсеговой впервые высказалась после решения суда

12-летняя Арина Парсегова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе до сезона-2020/21, после чего перешла к Плющенко. Однако в 2023 году спортсменка покинула академию Плющенко и вернулась к Тутберидзе.
Мать фигуристки считает, что весь вопрос судебного разбирательства против академии «Ангелы Плющенко» связан только с тем, к кому фигуристка Арина Парсегова перешла от двукратного олимпийского чемпиона.
Мама спортсменки опубликовала пост из 12 пунктов, в которых ответила на претензии Плющенко и его жены Яны Рудковской. Она косвенно подтвердила информацию о переходе в группу Тутберидзе, также отметила, что Парсегову заставляли выходить на прыжковые тренировки с травмой.
«Договор заключался не на один год, а на 8 лет. Если быть точной, до 30 апреля 2030 года. С момента постановки диагноза моему супругу до дня его смерти прошло 9 месяцев, договор мы подписали в середине этого срока. С юристом академии Плющенко велись переговоры о невозможности подписания договора из-за тяжелой ситуации в семье. Подписали договор в итоге не от глупости, а от безысходности! Такое бывает в том состоянии, в котором мы находились. Голосовое сообщение от Евгения Плющенко о том, чтобы Арина с травмой шла на прыжковый интенсив у меня есть именно с данной формулировкой», — написала в социальных сетях Наталья Парсегова.
«Коньки были приобретены академией не за неделю и не за десять дней до ухода, а за месяц, для того, чтобы успеть раскатать их к сборам в Кисловодске, до ряда очередных обстоятельств, а соответственно, до принятия решений, об этом свидетельствует чек. Дело исключительно в том, куда мы перешли и точка. И главное — Яна Рудковская и все, кто участвует в этой истории, не причиняют мне той боли, на которую рассчитывают. Больно — это когда твоя каменная стена рушится на глазах, ты бьешься, но ничего не можешь сделать. Как итог, случается смерть самого любимого человека, ты пытаешься встать с колен ради своих детей. Больно — это когда твоя дочь больше не ставит выигранные на соревнованиях цветы в вазу, а каждый раз везет их на могилу папе. Больно учиться жить по-новому. Публичные оскорбления Рудковской в мой адрес оставлю без комментариев, в суд подавать не буду», — добавила мама спортсменки.