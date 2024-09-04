Мать Арины Парсеговой впервые высказалась после решения суда

«Коньки были приобретены академией не за неделю и не за десять дней до ухода, а за месяц, для того, чтобы успеть раскатать их к сборам в Кисловодске, до ряда очередных обстоятельств, а соответственно, до принятия решений, об этом свидетельствует чек. Дело исключительно в том, куда мы перешли и точка. И главное — Яна Рудковская и все, кто участвует в этой истории, не причиняют мне той боли, на которую рассчитывают. Больно — это когда твоя каменная стена рушится на глазах, ты бьешься, но ничего не можешь сделать. Как итог, случается смерть самого любимого человека, ты пытаешься встать с колен ради своих детей. Больно — это когда твоя дочь больше не ставит выигранные на соревнованиях цветы в вазу, а каждый раз везет их на могилу папе. Больно учиться жить по-новому. Публичные оскорбления Рудковской в мой адрес оставлю без комментариев, в суд подавать не буду», — добавила мама спортсменки.