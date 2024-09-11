Глава РУСАДА рассказала, какие выводы сделаны из дела Валиевой

«Вопрос по делу Камилы Валиевой для РУСАДА я считаю закрытым. Мы сделали ряд выводов, поскольку это был очень показательный пример, и прежде всего — в части работы с юными спортсменами. Думаю, что главный вывод, который должны для себя сделать представители спортивной общественности, следующий — РУСАДА разработало все необходимые ресурсы для работы со спортсменами всех уровней, но должна быть инициатива от федерации, от самих спортсменов и их окружения, без инициативы и желания с их стороны эффективную работу выстроить не получится», — приводит слова Вероники Логиновой ТАСС.