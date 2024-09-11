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Глава РУСАДА рассказала, какие выводы сделаны из дела Валиевой

Вероника Логинова заявила, что для РУСАДА вопрос допингового дела Валиевой закрыт.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«Вопрос по делу Камилы Валиевой для РУСАДА я считаю закрытым. Мы сделали ряд выводов, поскольку это был очень показательный пример, и прежде всего — в части работы с юными спортсменами. Думаю, что главный вывод, который должны для себя сделать представители спортивной общественности, следующий — РУСАДА разработало все необходимые ресурсы для работы со спортсменами всех уровней, но должна быть инициатива от федерации, от самих спортсменов и их окружения, без инициативы и желания с их стороны эффективную работу выстроить не получится», — приводит слова Вероники Логиновой ТАСС.

«Мы очень надеемся, что этот случай станет для всех сигналом к тому, что с юными спортсменами надо больше работать, чтобы они были внимательны, аккуратны и осознавали степень своей ответственности. Тем более если они выходят на такие крупные соревнования, как Олимпийские игры», — добавила глава РУСАДА.

В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Камила Валиева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.