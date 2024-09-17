Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию

Другие подробности о новом турнире пока не известны. Сезон-2024/2025 российского фигурного катания открыли контрольные прокаты сборной страны в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября. Чемпионат России в предстоящем сезоне впервые пройдет в Омске — он состоится с 19 по 22 декабря.