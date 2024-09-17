Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию

Как сообщается на официальном сайте Первого канала, новый турнир по фигурному катанию пройдет весной 2025 года на льду озера Байкал.
«Завершим сезон путешествием на фантастический Байкал. Соревнования на природном льду великого озера — это будет нечто», — говорится в анонсе соревнований нового сезона.
Другие подробности о новом турнире пока не известны. Сезон-2024/2025 российского фигурного катания открыли контрольные прокаты сборной страны в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября. Чемпионат России в предстоящем сезоне впервые пройдет в Омске — он состоится с 19 по 22 декабря.
Российские фигуристы не могут участвовать в международных турнирах из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года.