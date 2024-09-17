Загитова выругалась в передаче про контрольные прокаты сборной

Контрольные прокаты сборной России прошли 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.
«А можно материться? Охренеть! Это плохое слово, нельзя его говорить. Но в таких случаях это приемлемо. Достойно. Он, конечно, скажет, что есть над чем стремиться и есть над чем работать. Это мы проходили, все знаем», — сказала Загитова, отреагировав на произвольную программу чемпиона Европы Марка Кондратюка.
Кондрактюк чисто исполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя.
Ранее Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию, который пройдет весной 2025 года на льду озера Байкал.
Чемпионат России в предстоящем сезоне впервые пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.