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Загитова выругалась в передаче про контрольные прокаты сборной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова эмоциональной высказалась во влоге для Первого канала, который посвящен контрольным прокатам сборной России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: vk.com

Контрольные прокаты сборной России прошли 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге.

«А можно материться? Охренеть! Это плохое слово, нельзя его говорить. Но в таких случаях это приемлемо. Достойно. Он, конечно, скажет, что есть над чем стремиться и есть над чем работать. Это мы проходили, все знаем», — сказала Загитова, отреагировав на произвольную программу чемпиона Европы Марка Кондратюка.

Кондрактюк чисто исполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя.

Ранее Первый канал анонсировал новый турнир по фигурному катанию, который пройдет весной 2025 года на льду озера Байкал.

Чемпионат России в предстоящем сезоне впервые пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.