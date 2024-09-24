Губерниев предложил Загитовой просить милостыню на свое шоу

«Вместо того, чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 млн рублей и отдать их Алине Загитовой. Это тот самый случай, когда надо было помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу будет.
Алина рассчитывала, что все поддержат её, а все и хотели поддержать её. Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: “гоните деньги, старые сволочи”, — сказал Губерниев.
Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге. Срок реализации проекта — с 15 января по 31 июля 2025 года.
Запрос Загитовой на грант к шоу составил 100% от суммы реализации проекта, в то время как в последних заявках Евгения Плющенко, Татьяны Навки и Ильи Авербуха размер гранта составлял не больше 20% от расходов. Позднее Загитова заявила, что члены ее команды не указали спонсорскую помощь в софинансировании проекта и пообещала в будущем исправить этот недочет.
Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.