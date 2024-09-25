Глейхенгауз — об отсранении россиян: У Европы праздник медалей



— Не могу сказать, что страдает, потому что маленькие страны, особенно европейские, наконец-то начали получать какие-то места и медали. Их все устраивает больше, чем когда-либо. Думаю, что Япония, Америка, Корея завоевывают большую часть медалей — жаловаться им точно не на что. Но я уверен, что в силу своей значимости и масштаба они понимают, что конкуренция — это хорошо. Как только нас допустят, будет все гладко. А сейчас у них праздник. Праздник медалей.



Потому что мы приезжаем на чемпионат Европы и забираем сколько медалей? 9−10 из 12? А сейчас на чемпионате Европы медали получают европейцы, — приводит слова Глейхенгауза Sport24.