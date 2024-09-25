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Глейхенгауз — об отсранении россиян: У Европы праздник медалей

Тренер по фигурному катанию в группе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что из-за отстранения российских фигуристов спортсмены из европейских стран начали получать медали.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Вы посещаете международные соревнования. Как складывается общение с иностранцами на бытовом уровне? Ждут ли нас? Хотят ли с нами соревноваться?


— Это все очень индивидуально. Есть люди, которые тебе искренне рады, с которыми ты общаешься, и они говорят: «Вас не хватает». Есть люди, которые абсолютно довольны тем, что нас там нет. Не здороваются даже, показывают к тебе полное отвращение.

— Каких больше?


— Сложно сказать. Либо 50 на 50, либо чуть больше тех, кто нас не ждет. Без нас существуют, всем все нравится. Цели нас возвращать ни у кого точно нет. Сказать, что прыгают и волосы рвут от того, что нас нет, — будет неправдой.

— Получается, фигурное катание без России не страдает?


— Не могу сказать, что страдает, потому что маленькие страны, особенно европейские, наконец-то начали получать какие-то места и медали. Их все устраивает больше, чем когда-либо. Думаю, что Япония, Америка, Корея завоевывают большую часть медалей — жаловаться им точно не на что. Но я уверен, что в силу своей значимости и масштаба они понимают, что конкуренция — это хорошо. Как только нас допустят, будет все гладко. А сейчас у них праздник. Праздник медалей.

Потому что мы приезжаем на чемпионат Европы и забираем сколько медалей? 9−10 из 12? А сейчас на чемпионате Европы медали получают европейцы, — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

На данный момент российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из‑за ситуации на Украине.