Глейхенгауз — об отсранении россиян: У Европы праздник медалей

— Вы посещаете международные соревнования. Как складывается общение с иностранцами на бытовом уровне? Ждут ли нас? Хотят ли с нами соревноваться?
— Это все очень индивидуально. Есть люди, которые тебе искренне рады, с которыми ты общаешься, и они говорят: «Вас не хватает». Есть люди, которые абсолютно довольны тем, что нас там нет. Не здороваются даже, показывают к тебе полное отвращение.
— Каких больше?
— Сложно сказать. Либо 50 на 50, либо чуть больше тех, кто нас не ждет. Без нас существуют, всем все нравится. Цели нас возвращать ни у кого точно нет. Сказать, что прыгают и волосы рвут от того, что нас нет, — будет неправдой.
— Получается, фигурное катание без России не страдает?
— Не могу сказать, что страдает, потому что маленькие страны, особенно европейские, наконец-то начали получать какие-то места и медали. Их все устраивает больше, чем когда-либо. Думаю, что Япония, Америка, Корея завоевывают большую часть медалей — жаловаться им точно не на что. Но я уверен, что в силу своей значимости и масштаба они понимают, что конкуренция — это хорошо. Как только нас допустят, будет все гладко. А сейчас у них праздник. Праздник медалей.
Потому что мы приезжаем на чемпионат Европы и забираем сколько медалей? 9−10 из 12? А сейчас на чемпионате Европы медали получают европейцы, — приводит слова Глейхенгауза Sport24.
На данный момент российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из‑за ситуации на Украине.