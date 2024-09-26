Алина Загитова рассказала, что у нее случилось выгорание

«Друзья, всем привет! Я прилетела в Москву после гастролей в Сочи и поняла, что я чуть-чуть устала и у меня случилось так называемое выгорание. Поэтому этот “кружочек” для тех людей, кто чувствует примерно себя так же. Возможно, вам поможет это, и знайте, что вы не одни такие.
В эти моменты самое важное — заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться к нему и разрешить себе немного отдохнуть. Поэтому в ближайшие два дня я разрешаю себе отдохнуть, при свидетелях говорю это. Поэтому всем здоровья, не болейте, все будет хорошо. Я с вами», — рассказала Загитова в своем телеграм-канале.
На прошлой неделе Загитова выступила в паре с Владимиром Морозовым в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое прошло в «Сочи Парке».
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.