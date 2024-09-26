«Может, у нее курица сгорела». Губерниев — о выгорании Загитовой

Сегодня фигуристка призналась, что почувствовала выгорание после гастролей. На прошлой неделе Загитова выступала в паре с Владимиром Морозовым в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое прошло в «Сочи Парке».
«Я удивлюсь тому, что вы все уделяете Загитовой слишком много внимания. Выгорела и выгорела — это ее дела. Нам теперь с этим всем жить. Будем все вместе как-то пытаться преодолеть последствия выгорания Алины Загитовой. Объединимся целой страной! Справимся! Сможем!
Совет ей никакой не дам. Если выгораешь, то надо заняться чем-то другим. Про какую из своих многочисленных профессий имела в виду Загитова, говоря о выгорании?
Может, у нее просто курица сгорела какая-нибудь запеченная на кухне и она почувствовала выгорание. Это надо спрашивать у Алины, какое выгорание она почувствовала, прилетев откуда-то в Москву. Пусть купит огнетушитель», — сказал Губерниев.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.