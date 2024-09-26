«Может, у нее курица сгорела». Губерниев — о выгорании Загитовой

«Я удивлюсь тому, что вы все уделяете Загитовой слишком много внимания. Выгорела и выгорела — это ее дела. Нам теперь с этим всем жить. Будем все вместе как-то пытаться преодолеть последствия выгорания Алины Загитовой. Объединимся целой страной! Справимся! Сможем!



Совет ей никакой не дам. Если выгораешь, то надо заняться чем-то другим. Про какую из своих многочисленных профессий имела в виду Загитова, говоря о выгорании?



Может, у нее просто курица сгорела какая-нибудь запеченная на кухне и она почувствовала выгорание. Это надо спрашивать у Алины, какое выгорание она почувствовала, прилетев откуда-то в Москву. Пусть купит огнетушитель», — сказал Губерниев.