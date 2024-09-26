Рудковская: Группа Тутберидзе так и не покрыла долг Парсеговой

«И если у уважаемого Даниила есть основания утверждать, что долг перед Академией за Парсегову был закрыт и проблемы больше нет, что преподносится в СМИ как свершившийся факт, то остается только по классике спросить у мамы “Где деньги, Зин?”, — заявила Рудковская.