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Рудковская: Группа Тутберидзе так и не покрыла долг Парсеговой

Яна Рудковская высказалась о долге 12-летней фигуристки с помощью цитаты из песни Высоцкого.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Арина Парсегова ушла из академии «Ангелы Плющенко» в группу Тутберидзе в мае 2023 года. После этого академия Плющенко подала на фигуристку в суд. В августе 2024 года иск был удовлетворен, со спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства по выплате долга лягут на плечи ее матери.

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась в Telegram-канале о погашении долга семьи фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». Рудковская опровергла информацию от хореографа Даниила Глейхенгауза о том, что команда Этери Тутберидзе, куда ушла Парсегова, погасила долг. Она отметила, что средства не поступили в академию.

«И если у уважаемого Даниила есть основания утверждать, что долг перед Академией за Парсегову был закрыт и проблемы больше нет, что преподносится в СМИ как свершившийся факт, то остается только по классике спросить у мамы “Где деньги, Зин?”, — заявила Рудковская.

Ранее Тутберидзе заявила, что поможет погасить долг семьи Парсеговой. Группа специалиста провела открытую тренировку, которую можно было посетить за 10 тысяч рублей. В итоге на мероприятие было продано более 350 билетов.