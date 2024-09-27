«Она попросила скромную сумму». Рудковская поддержала Загитову

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, назвала «скромными деньгами» сумму, которую фигуристка Алина Загитова запросила у государства на проведение своего нового шоу.
Запрос фигуристки, исходя из ее заявки, составил 100% от суммы расходов на реализацию проекта. После волны критики Загитова выступила с открытым письмом, заявив, что забыла указать данные по софинансированию, так как подавала заявку впервые. 27 сентября стало известно, что фонд принял к рассмотрению заявку 22-летней и подведет итоги конкурса в декабре.
«Алина посчитала что 75 миллионов им хватит, но это не очень большой бюджет для масштабного шоу. Это достаточно скромные деньги. Мы тратим от 120 до 150 миллионов, если мы говорим про полномасштабное шоу с большой постановкой, декларациями, костюмами, экранами, людьми и звездами. Свет, звук, аренда, реклама, постановка, костюмы — это большие финансы. У нас большой опыт в шоу, поэтому всегда есть софинансирование. Мы подаем заявку и просим 22 миллиона с софинансированием больше 100 миллионов. Если говорить про Алину, то, может, у нее нет возможности приложить софинансирование. Она как чувствовала, так и написала», — передает слова Рудковской Sport24.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019). В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.