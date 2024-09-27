«Она попросила скромную сумму». Рудковская поддержала Загитову

«Алина посчитала что 75 миллионов им хватит, но это не очень большой бюджет для масштабного шоу. Это достаточно скромные деньги. Мы тратим от 120 до 150 миллионов, если мы говорим про полномасштабное шоу с большой постановкой, декларациями, костюмами, экранами, людьми и звездами. Свет, звук, аренда, реклама, постановка, костюмы — это большие финансы. У нас большой опыт в шоу, поэтому всегда есть софинансирование. Мы подаем заявку и просим 22 миллиона с софинансированием больше 100 миллионов. Если говорить про Алину, то, может, у нее нет возможности приложить софинансирование. Она как чувствовала, так и написала», — передает слова Рудковской Sport24.