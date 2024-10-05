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Российские фигуристы сражаются за медали в Петербурге: видео-трансляция

Со 2 по 6 октября в Санкт-Петербурге проходит традиционный «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина».

В субботу спортсмены выступят в произвольной программе, после соревнований состоится церемония награждения.

Расписание соревнований:

10.00 — 11.15: Танцы на льду. МС. Произвольный танец.
11.15 — 11.30: Подготовка льда
11.30 — 12.30: Пары МС. Произвольная программа.
12.30 — 12.45: Подготовка льда
12.45 — 15.15: Женщины МС. Произвольная программа (подготовка льда после 2-й разминки).
15.15 — 15.30: Подготовка льда
15.30 — 18.00: — Мужчины МС. Произвольная программа (подготовка льда после 2-й разминки).
18.00 — 19.00: Подготовка льда
19.00 — 20.30: Церемония награждения и показательные выступления.