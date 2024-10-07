Медведева сменит Загитову в качестве ведущей «Ледникового периода»

Новыми ведущими шоу станут Евгения Медведева и Алексей Ягудин. Планируется, что они проведут все выпуски шоу. Участниками нового сезона должны стать гимнастки Арина и Дина Аверины, видеоблогер и певица Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, рэп-исполнитель T-Killah, актер Артур Сопельник и эстрадный музыкант Ярослав Сумишевский.
Загитова была ведущей «Ледникового периода» с 2020 года, отработав в этом качестве три сезона. Вместе с ней работали Алексей Ягудин и Анна Щербакова.
Шоу «Ледниковый период» выходит с перерывами с 2007 года. Последний на данный момент девятый сезон завершился в январе 2023 года. Его победителями стали актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов.
Медведева принимала участие в девятом сезоне «Ледникового периода» и заняла второе место. Она выступала в паре с актером Федором Федоровым.
О дате выхода нового сезона «Ледникового периода» пока не сообщается. В сентябре Первый канал объявил кастинг новых участников шоу, предложив всем желающим попробовать свои силы в парах с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.
Евгения Медведева является серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.