Туктамышева впервые примет участие в «Ледниковом периоде»

«Состав еще формируется. В проекте примет участие Лиза Туктамышева. Евгения Тарасова и Володя Морозов впервые приходят в проект. Заканчиваются переговоры с Анной Щербаковой, на 99 процентов она будет в “Ледниковом”. Анечка пропустила большое количество времени из-за травмы, но она сейчас тренируется, ее вхождение в проект будет очень важным и очень аккуратным. Также среди участников Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев. Алины Загитовой в этом сезоне не будет», — рассказал продюсер шоу Илья Авербух.
Сообщается, что всего на шоу планируют сформировать 14 пар.
Ранее стало известно о начале съемок нового сезона. Новыми ведущими шоу станут Евгения Медведева и Алексей Ягудин.
Шоу «Ледниковый период» выходит с перерывами с 2007 года. Последний на данный момент девятый сезон завершился в январе 2023 года. Его победителями стали
актриса Елизавета Арзамасова и чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов.
О дате выхода нового сезона «Ледникового периода» пока не сообщается. В сентябре Первый канал объявил кастинг новых участников шоу, предложив всем желающим попробовать свои силы в парах с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.
Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером мирового первенства 2021 года в одиночном катании. На чемпионате России 2023 года она заняла третье место, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой. В октябре 2023 года Туктамышева приостановила карьеру.