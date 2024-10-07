Туктамышева впервые примет участие в «Ледниковом периоде»

«Состав еще формируется. В проекте примет участие Лиза Туктамышева. Евгения Тарасова и Володя Морозов впервые приходят в проект. Заканчиваются переговоры с Анной Щербаковой, на 99 процентов она будет в “Ледниковом”. Анечка пропустила большое количество времени из-за травмы, но она сейчас тренируется, ее вхождение в проект будет очень важным и очень аккуратным. Также среди участников Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев. Алины Загитовой в этом сезоне не будет», — рассказал продюсер шоу Илья Авербух.