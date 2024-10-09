Тутберидзе выпустила собственную коллекцию ювелирных украшений

Этери Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку в командном турнире Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, серебряного призера олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, а также совместно с Максимом Траньковым привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям зимних Олимпийских игр в Пекине. Начиная с сезона 2015/2016 годов все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.