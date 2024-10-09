Тутберидзе выпустила собственную коллекцию ювелирных украшений

Прославленный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выпустила именную коллекцию ювелирных украшений. Коллекция украшений получила название Infiniti Collection. В соцсетях команды тренера говорится, что в ее создании принимали участие 48 человек.
«Основополагающий элемент коллекции — “бабочка”, в которой спрятаны сердце и символ бесконечности. Она олицетворяет неразрывную связь легкости и вечности любви», — говорится в публикации ювелирного дома.
«Совершенство осязаемо», — один из слоганов коллекции. Особенностью данной коллекции является то, что на внутренней части колец выгравировано имя Тутберидзе.
Этери Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку в командном турнире Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, серебряного призера олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, а также совместно с Максимом Траньковым привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям зимних Олимпийских игр в Пекине. Начиная с сезона 2015/2016 годов все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.