Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны заработки Валиевой и Трусовой с ледовых шоу Навки

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов назвал примерные гонорары фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой в ледовых шоу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«По оценкам наших экспертов — “СЭ” опросил четырех человек, знакомых с индустрией шоу, — гонорар за одно шоу артистки уровня Трусовой может колебаться около 500 тыс. рублей. Это оценка, а не подсмотренный контракт, хотя на деле ценник может быть и выше.

У нас есть и конкретные данные, а не инсайдерская информация — Камила Валиева за шоу Татьяны Навки зарабатывала 440 тыс. рублей. Так что в случае с Трусовой речь может идти и о более чем 600 тыс. рублей», — написал Кузнецов.

С 26 октября по 11 января у Трусовой запланировано участие в 28 ледовых шоу, которые принесут ей в общей сложности около 14 млн рублей. Эта сумма превышает призовые ведущих российских фигуристов за сезон.

Ранее сообщалось, что Трусова не планирует выступать на соревнованиях в нынешнем сезоне.