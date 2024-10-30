Стали известны заработки Валиевой и Трусовой с ледовых шоу Навки

«По оценкам наших экспертов — “СЭ” опросил четырех человек, знакомых с индустрией шоу, — гонорар за одно шоу артистки уровня Трусовой может колебаться около 500 тыс. рублей. Это оценка, а не подсмотренный контракт, хотя на деле ценник может быть и выше.



У нас есть и конкретные данные, а не инсайдерская информация — Камила Валиева за шоу Татьяны Навки зарабатывала 440 тыс. рублей. Так что в случае с Трусовой речь может идти и о более чем 600 тыс. рублей», — написал Кузнецов.