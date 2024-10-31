СМИ: У Татьяны Тарасовой резко ухудшилось состояние здоровья

По информации источника, 77-летняя Тарасова жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Поблемы со здоровьем заслуженный тренер СССР испытывает из-за прогрессирующей хронической язвы желудка.
Отмечается, что врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали ей соблюдать строгую диету. От госпитализации Татьяна Тарасова отказалась.
Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Ее подопечные выиграли множество наград на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх. Под руководством Тарасовой тренировались Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов.