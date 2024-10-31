Диеты Медведевой и Загитовой. Что едят фигуристки?

Евгения Медведева
Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева всегда отличалась миниатюрным телосложением и не раз утверждала, что не придерживается строгих диет. После победы на чемпионате Европы в 2017 году Евгения рассказала, что любит молочный шоколад, а вот выпечка и пирожные ее не сильно привлекают.
«На тортики и пирожные меня не тянет. Жирные кексы с кремом — это не мое, я люблю молочный шоколад. Не могу сказать, что прямо ограничила себя. Перед тренировкой, бывает, пару кубиков съем. Сладкое присутствует в моей жизни, главное не перебарщивать», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».
В олимпийском сезоне-2017/2018 Медведева старалась не есть вечером, а также ограничивала потребление воды лишь полоская рот.
Медведева даже стала веганом (веганы отказываются от потребления всех видов мяса, молока, яиц, меда, а также других веществ и добавок, произведенных с использованием животных — прим.ред.), когда тренировалась в Канаде. Фигуристка сделала акцент на зерновых, орехах, оливковом масле и пила матчу. Спортсменка пробовала есть цветы и говорила, что на вкус это вполне съедобно.
После возвращения в Россию Медведева вернула в свой рацион продукты животного происхождения и перешла на сбалансированное питание. Она призналась, что ей важно питаться хорошими продуктами, а на доставку двух больших пакетов с едой уходит 10−15 тысяч рублей.
Анна Щербакова
Год назад олимпийская чемпионка Анна Щербакова на шоу «Дерзкая готовка» рассказала, что в олимпийский сезон изводила себя различными диетами, так как соревнования совпали с переходным возрастом и ей стало труднее следить за весом.
"До олимпийского сезона вообще никаких проблем не было, ела что хотела. В олимпийский сезон начался переходный возраст и стало тяжелее следить за весом. Чтобы держать оптимальный вес, который необходим для тренировок пришлось над собой издеваться.
Я перепробовала разные диеты. Весила 42 килограмма, а к Олимпиаде похудела еще больше. Продержалась год, а когда олимпийский сезон закончился стала нормально есть и сразу поправилась", — рассказала Щербакова ведущей шоу Ляйсан Утяшевой.
Также Анна отметила, что теперь она научилась балансировать между тем, чтобы есть нормально, не голодать и не поправляться. По словам Щербаковой, она старается есть правильную пищу и не ест на ночь.
Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в интервью Sport24 в 2019 году рассказал, что у Щербаковой нет мании к еде.
Елизавета Туктамышева
Чемпионка мира и Европы Туктамышева не соблюдает строгих диет. Более того она считает, что жесткие диеты в спорте вредны.
«Жесткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. В юном возрасте ты этого не осознаешь, когда нужно резко похудеть. Иногда мне требовалось экстренно худеть, бывало, что я постоянно сидела на диетах. Можно сказать, что возникали проблемы с едой. Но наоборот, нужно есть — надо только научиться не переедать», — приводит слова Туктамышевой Sports.ru.
Туктамышева отмечает, что любит мясо, пасту, а также ест супы, рис и гречку. Вечером спортсменка старается употреблять овощи, фрукты и пить кефир.
Станислава Константинова
Бронзовая призерка Универсиады-2019 Константинова поделилась своим рационом.
«Мой оптимальный вес — 52 кг. При нем я хорошо себя чувствую, у меня много сил, и я могу себя хорошо поднимать. Но его очень тяжело держать последние годы. Чуть позволил себе лишка — уже сразу 54», — приводит слова Константиновой Sport24.
Константинова рассказала что ест 4−5 раз в день и не допускает чувства голода. Перед каждым приемом пищи она выпивает большой стакан воды.
Также Константинова рассказала, что любит из «запрещенной» еды.
«Из “запрещенной” еды мне нравится пицца Маргарита, бургеры, мороженое “сникерс” на палочке, суши, китайская и японская еда. Да я вообще все люблю, и это очень грустно», — сказала Константинова.
Меню Константиновой на день
Завтрак:
- гречневая или овсяная (цельнозерновая, на воде) каша, яйцо всмятку и сыр, либо кусочек сыра и гречневый хлебец;
- тост с авокадо. Когда не нужно держать себя в форме — с зерновым хлебом, в другое время — с хлебцами;
- яичница или омлет (реже);
- чай или большой стакан воды.
Второй завтрак:
- кофе и йогурт без добавок, без сахара. Редко — глазированный сырок или кусок шоколадки.
Обед:
- суп, кусок мяса, огурец;
- гречка с мясом и салат (помидоры + огурцы или просто огурцы). Между обедом и ужином — йогурт.
Ужин:
- кефир или йогурт (во время подготовки к сезону);
- кусок мяса или салат (в предсоревновательный период).
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Алина Загитова летом выступила с лекцией в рамках VK Fest. Там она рассказала, что ест один раз в день, но правильно. Она отметила, что ест мясо, крупы и овощи. Также фигуристка рассказала о важности сна и соблюдении водного баланса.
В передаче «Вечерний Ургант» Загитова призналась, что в олимпийский сезон взвешивалась три раза в день. Она пыталась держать вес и считала, что набор 100 грамм уже критичен. Спортсменка рассказала, что даже ограничила потребление воды.
Несколько лет назад Загитова рассказала, какие блюда может есть вечно.
«Я, наверное, ела бы суши, сашими — это в одно. Наверное что-то из сладкого, потому что я безумная сладкоежка. И борщ», — сказала Загитова, отвечая на вопрос подписчиков в соцсетях.
Александра Трусова
Серебряный призер Олимпийских игр Трусова поделилась своими секретами питания.
«У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фаст-фуд и совершенно равнодушна к тортам. Поэтому ничего такого не бывает в моем рационе. Мое питание совершенно не меняется во время соревнований, я ем то же, что и обычно. Не знаю, кому как, а мне еду чаще всего готовит мама. Традиционные блюда? В основном, блюда из творога. Например, сырники или запеканка. Больше всего я люблю домашние пельмени», — рассказала Трусова газете Williams Et Oliver.
Также в шоу «Дерзкая готовка» Трусова рассказала, что не пьет кофе и любит выпечку.
«Правильное питание? Прям правильно я не питаюсь. Относительно, наверное, просто людей я питалась правильно, когда готовилась к Олимпиаде. И когда вес скакал. Сейчас стоп-продуктов нет. Когда готовилась к Олимпиаде, у меня не было запрета на них, я их просто ела очень редко: я очень люблю булки. Я очень люблю булки — самые обычные: с сахаром, с маком и вообще без всего. Кофе пью очень редко, вообще не очень люблю. И от него всегда болит голова».