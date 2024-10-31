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Диеты Медведевой и Загитовой. Что едят фигуристки?

Рассказываем что едят российские фигуристки, чтобы оставаться в идеальной форме и добиваться высоких результатов на соревнованиях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева всегда отличалась миниатюрным телосложением и не раз утверждала, что не придерживается строгих диет. После победы на чемпионате Европы в 2017 году Евгения рассказала, что любит молочный шоколад, а вот выпечка и пирожные ее не сильно привлекают.

«На тортики и пирожные меня не тянет. Жирные кексы с кремом — это не мое, я люблю молочный шоколад. Не могу сказать, что прямо ограничила себя. Перед тренировкой, бывает, пару кубиков съем. Сладкое присутствует в моей жизни, главное не перебарщивать», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

В олимпийском сезоне-2017/2018 Медведева старалась не есть вечером, а также ограничивала потребление воды лишь полоская рот.

Евгения Медведева (в центре) выиграла золото на чемпионате Европы.
Евгения Медведева (в центре) выиграла золото на чемпионате Европы.Источник: РИА "Новости"

Медведева даже стала веганом (веганы отказываются от потребления всех видов мяса, молока, яиц, меда, а также других веществ и добавок, произведенных с использованием животных — прим.ред.), когда тренировалась в Канаде. Фигуристка сделала акцент на зерновых, орехах, оливковом масле и пила матчу. Спортсменка пробовала есть цветы и говорила, что на вкус это вполне съедобно.

После возвращения в Россию Медведева вернула в свой рацион продукты животного происхождения и перешла на сбалансированное питание. Она призналась, что ей важно питаться хорошими продуктами, а на доставку двух больших пакетов с едой уходит 10−15 тысяч рублей.

Анна Щербакова

Год назад олимпийская чемпионка Анна Щербакова на шоу «Дерзкая готовка» рассказала, что в олимпийский сезон изводила себя различными диетами, так как соревнования совпали с переходным возрастом и ей стало труднее следить за весом.

"До олимпийского сезона вообще никаких проблем не было, ела что хотела. В олимпийский сезон начался переходный возраст и стало тяжелее следить за весом. Чтобы держать оптимальный вес, который необходим для тренировок пришлось над собой издеваться.

Я перепробовала разные диеты. Весила 42 килограмма, а к Олимпиаде похудела еще больше. Продержалась год, а когда олимпийский сезон закончился стала нормально есть и сразу поправилась", — рассказала Щербакова ведущей шоу Ляйсан Утяшевой.

Анна Щербакова завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
Анна Щербакова завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.Источник: РИА "Новости"

Также Анна отметила, что теперь она научилась балансировать между тем, чтобы есть нормально, не голодать и не поправляться. По словам Щербаковой, она старается есть правильную пищу и не ест на ночь.

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в интервью Sport24 в 2019 году рассказал, что у Щербаковой нет мании к еде.

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира и Европы Туктамышева не соблюдает строгих диет. Более того она считает, что жесткие диеты в спорте вредны.

«Жесткие диеты никогда тебе не помогут скинуть вес. В юном возрасте ты этого не осознаешь, когда нужно резко похудеть. Иногда мне требовалось экстренно худеть, бывало, что я постоянно сидела на диетах. Можно сказать, что возникали проблемы с едой. Но наоборот, нужно есть — надо только научиться не переедать», — приводит слова Туктамышевой Sports.ru.

Елизавета Туктамышева завоевала серебро на этапе Кубка мира в 2021 году.
Елизавета Туктамышева завоевала серебро на этапе Кубка мира в 2021 году.Источник: РИА "Новости"

Туктамышева отмечает, что любит мясо, пасту, а также ест супы, рис и гречку. Вечером спортсменка старается употреблять овощи, фрукты и пить кефир.

Станислава Константинова

Бронзовая призерка Универсиады-2019 Константинова поделилась своим рационом.

«Мой оптимальный вес — 52 кг. При нем я хорошо себя чувствую, у меня много сил, и я могу себя хорошо поднимать. Но его очень тяжело держать последние годы. Чуть позволил себе лишка — уже сразу 54», — приводит слова Константиновой Sport24.

Константинова рассказала что ест 4−5 раз в день и не допускает чувства голода. Перед каждым приемом пищи она выпивает большой стакан воды.

Станислава Константинова (справа) завоевала бронзу на Универсиаде в 2019 году.
Станислава Константинова (справа) завоевала бронзу на Универсиаде в 2019 году. Источник: РИА "Новости"

Также Константинова рассказала, что любит из «запрещенной» еды.

«Из “запрещенной” еды мне нравится пицца Маргарита, бургеры, мороженое “сникерс” на палочке, суши, китайская и японская еда. Да я вообще все люблю, и это очень грустно», — сказала Константинова.

Меню Константиновой на день

Завтрак:

  • гречневая или овсяная (цельнозерновая, на воде) каша, яйцо всмятку и сыр, либо кусочек сыра и гречневый хлебец;
  • тост с авокадо. Когда не нужно держать себя в форме — с зерновым хлебом, в другое время — с хлебцами;
  • яичница или омлет (реже);
  • чай или большой стакан воды.

Второй завтрак:

  • кофе и йогурт без добавок, без сахара. Редко — глазированный сырок или кусок шоколадки.

Обед:

  • суп, кусок мяса, огурец;
  • гречка с мясом и салат (помидоры + огурцы или просто огурцы). Между обедом и ужином — йогурт.

Ужин:

  • кефир или йогурт (во время подготовки к сезону);
  • кусок мяса или салат (в предсоревновательный период).

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова летом выступила с лекцией в рамках VK Fest. Там она рассказала, что ест один раз в день, но правильно. Она отметила, что ест мясо, крупы и овощи. Также фигуристка рассказала о важности сна и соблюдении водного баланса.

Алина Загитова стала победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане.
Алина Загитова стала победительницей Олимпийских игр в Пхенчхане. Источник: РИА "Новости"

В передаче «Вечерний Ургант» Загитова призналась, что в олимпийский сезон взвешивалась три раза в день. Она пыталась держать вес и считала, что набор 100 грамм уже критичен. Спортсменка рассказала, что даже ограничила потребление воды.

Несколько лет назад Загитова рассказала, какие блюда может есть вечно.

«Я, наверное, ела бы суши, сашими — это в одно. Наверное что-то из сладкого, потому что я безумная сладкоежка. И борщ», — сказала Загитова, отвечая на вопрос подписчиков в соцсетях.

Александра Трусова

Серебряный призер Олимпийских игр Трусова поделилась своими секретами питания.

«У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фаст-фуд и совершенно равнодушна к тортам. Поэтому ничего такого не бывает в моем рационе. Мое питание совершенно не меняется во время соревнований, я ем то же, что и обычно. Не знаю, кому как, а мне еду чаще всего готовит мама. Традиционные блюда? В основном, блюда из творога. Например, сырники или запеканка. Больше всего я люблю домашние пельмени», — рассказала Трусова газете Williams Et Oliver.

Александра Трусова (слева) стала второй на Олимпийских играх в Пекине.
Александра Трусова (слева) стала второй на Олимпийских играх в Пекине.Источник: РИА "Новости"

Также в шоу «Дерзкая готовка» Трусова рассказала, что не пьет кофе и любит выпечку.

«Правильное питание? Прям правильно я не питаюсь. Относительно, наверное, просто людей я питалась правильно, когда готовилась к Олимпиаде. И когда вес скакал. Сейчас стоп-продуктов нет. Когда готовилась к Олимпиаде, у меня не было запрета на них, я их просто ела очень редко: я очень люблю булки. Я очень люблю булки — самые обычные: с сахаром, с маком и вообще без всего. Кофе пью очень редко, вообще не очень люблю. И от него всегда болит голова».