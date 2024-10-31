Диеты Медведевой и Загитовой. Что едят фигуристки?

«У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фаст-фуд и совершенно равнодушна к тортам. Поэтому ничего такого не бывает в моем рационе. Мое питание совершенно не меняется во время соревнований, я ем то же, что и обычно. Не знаю, кому как, а мне еду чаще всего готовит мама. Традиционные блюда? В основном, блюда из творога. Например, сырники или запеканка. Больше всего я люблю домашние пельмени», — рассказала Трусова газете Williams Et Oliver.