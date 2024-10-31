Татьяна Тарасова отреагировала на слухи об ухудшении здоровья

Ранее в СМИ сообщили, что у 77-летней Тарасовой резко ухудшилось состояние здоровья. Отмечалось, что в октябре Тарасова несколько раз вызывала скорую помощь. Она жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Поблемы со здоровьем заслуженный тренер СССР испытывает из-за прогрессирующей хронической язвы желудка.
«Не понимаю, откуда берется подобная информация. Со мной и моим здоровьем все хорошо. Я отлично себя чувствую! Спасибо всем, кто переживает, но я в порядке, нахожусь дома», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Ее подопечные выиграли множество наград на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх. Под руководством Тарасовой тренировались Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов.