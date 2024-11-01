Трусова заявила, что пока не готова поставить точку в карьере

В сентябре 2024 года 20-летняя фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. При этом Трусова отказалась выступать на соревнованиях в новом сезоне.
«Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: “Зачем ты выходишь кататься?” А я сама не знаю, зачем. Но поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: “Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает”. Хотя это сейчас популярно», — заявила Трусова в интервью Forbes Sport.
«Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться. Когда мы тренируемся, Евгений Викторович Плющенко никогда не торопит и не убеждает меня выступать или не выступать. Он ждет, что скажу я. Он понимает, что самое важное — чтобы я не травмировалась, потому что здоровье важнее всего», — добавила фигуристка.
Александра Игнатова (Трусова) является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. Также Трусова стала первой фигуристкой в истории, которая исполнила два четверных прыжка в одной программе.