Трусова заявила, что пока не готова поставить точку в карьере

«Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: “Зачем ты выходишь кататься?” А я сама не знаю, зачем. Но поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: “Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает”. Хотя это сейчас популярно», — заявила Трусова в интервью Forbes Sport.