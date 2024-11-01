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«Либо шаурма, либо я не участвую». Медведева — о шоу «Маска»

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью Europa Plus рассказала об опыте участии в музыкальном шоу «Маска».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Самый тяжелый проект в плане перестройки и адаптации — это музыкальный проект “Маска”, в котором я участвовала в костюме шаурмы. Это было невероятно весело! Это был мега-прикол. Перед тем, как вписаться во все это, я сказала: “Если я не буду участвовать в костюме шаурмы, то я не буду участвовать”. Это было мое решение, мое желание. Я выбрала этот эскиз. Говорю: “Либо шаурма, либо я не участвую”. Эти музыкальные записи, когда приезжаешь в студию… Я и пение — два коня, которые рядом не валялись абсолютно. Их просто насильно положили рядом. Это было сложно — мне пришлось принять, что я не певица», — сказала Медведева.

Весной 2023 года Медведева приняла участие в четвертом сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. Суть шоу заключается в том, что известные личности исполняют песни, скрывшись за необычными костюмами. Задача жюри — догадаться, кто же скрывается за маской.

Медведева является серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.