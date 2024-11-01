«Либо шаурма, либо я не участвую». Медведева — о шоу «Маска»

«Самый тяжелый проект в плане перестройки и адаптации — это музыкальный проект “Маска”, в котором я участвовала в костюме шаурмы. Это было невероятно весело! Это был мега-прикол. Перед тем, как вписаться во все это, я сказала: “Если я не буду участвовать в костюме шаурмы, то я не буду участвовать”. Это было мое решение, мое желание. Я выбрала этот эскиз. Говорю: “Либо шаурма, либо я не участвую”. Эти музыкальные записи, когда приезжаешь в студию… Я и пение — два коня, которые рядом не валялись абсолютно. Их просто насильно положили рядом. Это было сложно — мне пришлось принять, что я не певица», — сказала Медведева.