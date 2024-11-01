Трусова рассказала, как живет в квартире с пятью собаками

«Утром приезжаем в академию, занимаемся и вечером уезжаем. Днем обычно две ледовые тренировки, зал, хореография, танцы. Все как у всех. Вечером — домой, мы же переехали в новую квартиру, доделали ремонт.



Забрали почти всех собак. Пять из семи будут жить вместе с нами в квартире. На самом деле они в любой квартире умещаются. Я жила в разных вместе с ними. Поэтому не важно, сколько у нас собак, они все поместятся», — сказала Трусова.