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Трусова рассказала, как живет в квартире с пятью собаками

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала о переезде в новую квартиру и о своем распорядке дня. Об этом сообщает Forbes.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

В августе этого года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. После свадьбы пара переехала в новую квартиру вместе с пятью собаками.

«Утром приезжаем в академию, занимаемся и вечером уезжаем. Днем обычно две ледовые тренировки, зал, хореография, танцы. Все как у всех. Вечером — домой, мы же переехали в новую квартиру, доделали ремонт.

Забрали почти всех собак. Пять из семи будут жить вместе с нами в квартире. На самом деле они в любой квартире умещаются. Я жила в разных вместе с ними. Поэтому не важно, сколько у нас собак, они все поместятся», — сказала Трусова.

Всего у Трусовой семь собак: чихуахуа Тина, пудель Иоланта, сибирский хаски Джек, басенджи Алита, пудель-тикап Круэлла, бишон фризе Селма и той-пудель Дым. Также у фигуристки есть две кошки.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в рамках одной программы.

В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. Сейчас 20-летняя фигуристка сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.