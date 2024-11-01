Трусова рассказала, как живет в квартире с пятью собаками

В августе этого года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. После свадьбы пара переехала в новую квартиру вместе с пятью собаками.
«Утром приезжаем в академию, занимаемся и вечером уезжаем. Днем обычно две ледовые тренировки, зал, хореография, танцы. Все как у всех. Вечером — домой, мы же переехали в новую квартиру, доделали ремонт.
Забрали почти всех собак. Пять из семи будут жить вместе с нами в квартире. На самом деле они в любой квартире умещаются. Я жила в разных вместе с ними. Поэтому не важно, сколько у нас собак, они все поместятся», — сказала Трусова.
Всего у Трусовой семь собак: чихуахуа Тина, пудель Иоланта, сибирский хаски Джек, басенджи Алита, пудель-тикап Круэлла, бишон фризе Селма и той-пудель Дым. Также у фигуристки есть две кошки.
Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, а также брала серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в рамках одной программы.
В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года. Сейчас 20-летняя фигуристка сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.