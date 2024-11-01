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Ягудин — о возобновлении карьеры: Ждите, будут сюрпризы

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити 2002 года в мужском одиночном катании отметил, что ждал вопроса о продолжении своей карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

44-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил возможное возобновление карьеры.

«Не было ли идеи возобновить карьеру и полноценно принять участие в “Русском вызове”, чтобы стать трехкратным победителем? Ждите, будут сюрпризы. Ждал этого вопроса! Есть уже билеты в Питер, скоро узнаете», — передает слова Ягудина Sport24.

Ягудин побеждал на «Русском вызове» два года подряд, однако организаторы внесли изменения в регламент. Среди прочего, не будут допущены к участию спортсмены, закончившие спортивную карьеру ранее сезона-2015/16.

Ягудин завершил карьеру фигуриста в 2003 году в возрасте 23 лет. Алексей, как и другие фигуристы, не проходящие по регламенту, может выступить на турнире вне конкурса:

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 21—23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге.