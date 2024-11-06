Плющенко заказал на день рождения огромный торт за 2 млн рублей

«Торт высотой три метра, весом более 200 килограммов, был создан командой кондитеров из десяти регионов под нашим чутким руководством. Стоимость торта составляет более двух миллионов рублей, а производство заняло трое суток.



Трудности в процессе всегда есть, без них никуда, но за это мы и любим свою работу, потому что только пройдя через трудности можно получить на выходе великолепный результат. Реакция публики на торт была невероятная, огромный многотысячный зал аплодировал на моменте вывоза торта. Для меня и Максима это самое важное — видеть отклик у зрителей, заказчиков на свою работу. После мероприятия также получили много благодарных слов от организаторов и лично от Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Спасибо им за возможность стать частью такого большого шоу, уверена, что это не последний наш совместный проект», — рассказала кондитер Марина Синицкая.