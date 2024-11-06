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Косторная объявила, что пропустит два ближайших сезона

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила, что вместе со своим партнером по парному катанию и супругом Георгием Куницей пропустит два ближайших сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам фигуристки, решение связано с личными делами, но при этом спортсмены не собираются завершать карьеру.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — приводит РИА Новости Спорт слова Косторной.

В конце сентября Косторная сообщила, что пропустит несколько соревнований из-за проблем со здоровьем, позднее стало известно, что спортсменка начала работу тренером в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

21-летняя Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей Финала Гран-при ISU сезона-2019/20 и Финала Кубка России 2018 года в одиночном катании. С сезона-2023/24 она выступает в парном катании с Куницей.