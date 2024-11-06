Косторная объявила, что пропустит два ближайших сезона

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — приводит РИА Новости Спорт слова Косторной.