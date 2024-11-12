Ягудин: есть более крутые вещи, чем победа на Олимпиаде

«Эмоций — никаких. Я часто рассказываю историю, когда мне позвонили во время репетиции в театре, а после Солт-Лейк-Сити прошло лет десять, и говорят: “Алексей, поздравляем вас с включением в Зал славы фигурного катания”. Я поблагодарил.



Девушка говорит: “Вы счастливы?” Я говорю: “Все хорошо. Честно, приятно очень”. Они же там американцы, эмоциональные. Аллея в Колорадо-Спрингс находится. Она говорит, что это “Magnificent, fantastic” (англ. — потрясающе, фантастически). Отвечаю “Да-да, фантастик, фантастик. Только у меня уже две собаки, одна из которых уже штурмует одежду супруги, две дочки, семья, театр, мне не до этого явно сейчас”. Они были удивлены. Это показатель того, что человек не может жить определёнными моментами всю жизнь.



Происходят новые события, которые имеют порой более значимый вес, нежели эта медаль. Просто, например, рождение дочерей Мишель и Лизы. Это более крутые вещи, чем победа на Олимпиаде. Да, то золото изменило мою жизнь в корне и открыло огромное количество дверей, не буду ничего придумывать. И да, глядя на картину, воспоминания об этой победе существуют, но я никогда не сяду и не буду в повторе смотреть, что было, как я откатал программу», — сказал Ягудин.