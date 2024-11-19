Медведева показала невероятно красивый образ в день 25-летия

Сегодня, 19 ноября, Евгения Медведева празднует свой 25-й день рождения. Девушка поделилась кадрами с фотосессии, где предстала в красивом образе. Евгения надела элегантное белое платье. Снимки выполнены в черно-белом формате.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года — в одиночных выступлениях и командном турнире.
Последний раз Евгения участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.