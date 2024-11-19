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Американская фигуристка и жена Десятова прокомментировала обвинение его в изнасиловании

Американская фигуристка Изабелла Флорес впервые высказала свое мнение по поводу обвинения в изнасиловании Ивана Десятова. Пост об этом она опубликовала на своей странице в соцсетях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«В сети поднялась невероятная волна дезинформации и кибербуллинга… Я тоже человек, читаю комментарии, которые обо мне пишут, вижу посты, которые люди делают в сети — эти слухи заставляют меня стыдиться и немного бояться.

Я не могу и не буду отвечать на хейт, потому что не хочу вмешиваться в процесс. Я, как и многие из вас, считаю, что правосудие должно восторжествовать, но только после соответствующего расследования. Это несправедливость. Распространять дезинформацию и нападать на других без должной процедуры расследования — это просто ненависть.

Я не знаю, что будет дальше и каковы будут последствия этой ситуации для всех сторон. Но я не собираюсь становиться жертвой обстоятельств или жалости к себе. Продолжаю двигаться вперед и работать над тем, чтобы улучшать себя на льду и вне него.

Для тех из вас, кто в этом сообществе: ваша поддержка была прекрасной, и я очень благодарна каждому из вас. Я была так тронута тем, какую удивительную любовь и поддержку вы все оказали нам и друг другу в прошлом году, и было удивительно видеть, что вы продолжаете поддерживать в трудные времена. Спасибо всем», — написала Флоренс под своим постом.

Напомним, Десятов и Флорес состоят в браке.