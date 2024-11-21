Загитова опубликовала видео с капельницей

Загитова опубликовала короткий ролик в своем телеграм-канале.
«Не болейте», — написала девушка под видео.
Ранее Алина Загитова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец рассказала о личной жизни.
Она призналась, что на данный момент свободна, хотя еще год назад состояла в отношениях. Отвечая на вопрос о том, встречалась ли Алина с известными людьми, Загитова заявила, что это возможно.
22-летняя Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выиграла чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В конце августа в Казани состоялась премьера собственного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».