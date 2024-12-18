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Татьяна Тарасова назвала фаворитов чемпионата России

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря. Соревнования состоятся на арене «G-Drive» в Омске.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о фаворитах предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

«Мы будем смотреть и увидим, кто нас удивит. У девушек, конечно, фаворит — Аделия Петросян, потому что она выигрывала и не проигрывала. Выделять фаворитов у парней не буду. Будут ли Степанова и Букин фаворитами в танцах на льду? Да, думаю, что они будут фаворитами», — заявила Тарасова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта» Никите Вахитову.

Татьяне Тарасовой 77 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).