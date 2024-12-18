Татьяна Тарасова назвала фаворитов чемпионата России

«Мы будем смотреть и увидим, кто нас удивит. У девушек, конечно, фаворит — Аделия Петросян, потому что она выигрывала и не проигрывала. Выделять фаворитов у парней не буду. Будут ли Степанова и Букин фаворитами в танцах на льду? Да, думаю, что они будут фаворитами», — заявила Тарасова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта» Никите Вахитову.