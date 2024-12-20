ISU допустил россиян к участию в квалификации Олимпиады-2026

Соответствующее решение было принято сегодня на Совете ISU. В феврале 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) могут представить по одному спортсмену в каждый вид программы в трех видах спорта: фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.