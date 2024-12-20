Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ISU допустил россиян к участию в квалификации Олимпиады-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соответствующее решение было принято сегодня на Совете ISU. В феврале 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) могут представить по одному спортсмену в каждый вид программы в трех видах спорта: фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.

В марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6-го по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Олимпийские отборочные соревнования в дисциплинах ISU пройдут с сентября по декабрь 2025 года.