ISU допустил россиян к участию в квалификации Олимпиады-2026

Соответствующее решение было принято сегодня на Совете ISU. В феврале 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) могут представить по одному спортсмену в каждый вид программы в трех видах спорта: фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.
В марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6-го по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Олимпийские отборочные соревнования в дисциплинах ISU пройдут с сентября по декабрь 2025 года.