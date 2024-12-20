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Рудковская предсказала битву среди россиян на отборе к ОИ-2026

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на допуск российских фигуристов и конькобежцев к участию в олимпийской квалификации в нейтральном статусе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к участию в отборе на Олимпийские игры 2026 года. В феврале 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) могут представить по одному спортсмену в каждый вид программы в трех видах спорта: фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке. При этом российские фигуристы не выступят в командном турнире. Спортсмены также не смогут общаться с прессой.

«Молния из мира фигурного катания! ISU разрешил российским фигуристам принимать участие в квалификации на ОИ в нейтральном статусе.

Даже боюсь представить, какая будет битва за эти путевки! Так как давно у нас по одному человеку от страны не ездило. Только во времена Плющенко», — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6-го по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Олимпийские отборочные соревнования среди фигуристов и конькобежцев пройдут с сентября по декабрь 2025 года.