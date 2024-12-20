Вайцеховская назвала спорный пункт решения ISU о допуске России

На квалификационные соревнования Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сможет выставить не более одного спортсмена или пары в каждый вид программы. Спортсмены предварительно должны получить нейтральный статус. Отборочные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине.
«Наиболее спорным пунктом решения ISU по допуску российских фигуристов к олимпийской квалификации мне кажется пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине. В столь травматичном виде спорта это как минимум нелогично, с какой точки ни посмотри.
С другой стороны, опыт предолимпийского Парижа говорит о том, что правила и критерии допуска могут трансформироваться вплоть до начала Игр, и трансформация эта может касаться всего: деклараций, клубной принадлежности и так далее. В любом случае, текущий чемпионат страны приобретает для фигуристов совершенно особенный смысл. Как и финал Гран-при России, полагаю», — написала Вайцеховская.
В марте 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.