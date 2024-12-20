Вайцеховская назвала спорный пункт решения ISU о допуске России

«Наиболее спорным пунктом решения ISU по допуску российских фигуристов к олимпийской квалификации мне кажется пункт, согласно которому выступить на Играх смогут только те спортсмены, кто будет добывать путевки в Милан на сентябрьском турнире в Пекине. В столь травматичном виде спорта это как минимум нелогично, с какой точки ни посмотри.



С другой стороны, опыт предолимпийского Парижа говорит о том, что правила и критерии допуска могут трансформироваться вплоть до начала Игр, и трансформация эта может касаться всего: деклараций, клубной принадлежности и так далее. В любом случае, текущий чемпионат страны приобретает для фигуристов совершенно особенный смысл. Как и финал Гран-при России, полагаю», — написала Вайцеховская.