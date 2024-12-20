Петросян показала лучший результат в короткой программе на ЧР

«Я была в восторге, что устояла после акселя. Остальные элементы тоже выполнены достаточно неплохо. Не буду говорить про дорожку — уже сказала несколько раз. Опустим этот момент. Надеюсь, больше такого не повторится. Я довольно оптимистично настроена и надеюсь завтра все сложится так, как хочу», — приводит слова Петросян «Советский спорт».