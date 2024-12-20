Петросян показала лучший результат в короткой программе на ЧР

Аделия Петросян занимает первое место по итогам проката короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. За свое выступление 17‑летняя спортсменка получила 85,79 балла. Второй результат показала Алина Горбачева (77,57 балла), третьей стала Анна Фролова (75,01).
«Я была в восторге, что устояла после акселя. Остальные элементы тоже выполнены достаточно неплохо. Не буду говорить про дорожку — уже сказала несколько раз. Опустим этот момент. Надеюсь, больше такого не повторится. Я довольно оптимистично настроена и надеюсь завтра все сложится так, как хочу», — приводит слова Петросян «Советский спорт».
«На произвольную буду просто настраиваться, как настраиваюсь на тренировочные прокаты. Постараюсь выходить спокойно, более радостно, может быть. Хочется получить удовольствие от проката», — добавила 17-летняя фигуристка.
Аделия тренируется в группе Этери Тутберидзе. Спортсменка становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при. В текущем сезоне Петросян побеждала на этапах Гран-при в Казани и Москве.
С произвольной программой фигуристки выступят в субботу, 21 декабря.