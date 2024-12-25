Губерниев высмеял Загитову после отказа в гранте на ледовое шоу

«Это какая-то ошибка. Загитовой нужно было дать не 75, а 150 миллионов рублей. У всех нас есть шанс собрать эту сумму, если снимем шапки и по миру пойдем все вместе. Если нас чуть больше 140 миллионов в стране, каждый скинется по рублику, будет 140 миллионов рублей. Все — старики, младенцы — должны прийти на выручку Алине Загитовой. Она достойна этих денег.
Очень жаль, что Алина не получила этот грант. Очевидно, что это происки конкурентов. Если бы у меня были 75 миллионов рублей, я бы с удовольствием отдал их Алине Загитовой без каких-либо процентов, потому что она прекрасна. Жить, учиться и бороться во имя процветания Алины Загитовой — вот девиз всех нас», — сказал Губерниев.
23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,8 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Целью проекта Загитовой было заявлено «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку» через ледовое шоу по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина.
Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.