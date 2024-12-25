Косторная: Тупых фигуристов нет. Бывает, тренер не умеет объяснять

«Я очень люблю, когда у детей что-то получается. И у них неподдельная радость, и у меня, что я смогла объяснить человеку, что нужно сделать, и у него реально получилось. Ну, конечно, я искренне расстраиваюсь, когда не получается. Потому что, знаете, как говорят, не бывает тупых спортсменов, бывает тренер, который не умеет объяснять. И расстраиваешься только потому, что ты не настолько готовый ко всему, знающий тренер, что не можешь объяснить человеку, что нужно делать, чтобы это исправилось», — сказала Косторная.