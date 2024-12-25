Косторная: Тупых фигуристов нет. Бывает, тренер не умеет объяснять

21-летняя Косторная сейчас подрабатывает занятиями с детьми. Во второй серии фильма «Параллельное вращение» Алена заявила, что если спортсмен не может выполнить то, что ему говорит тренер, то это вина тренера, а не спортсмена.
«Я очень люблю, когда у детей что-то получается. И у них неподдельная радость, и у меня, что я смогла объяснить человеку, что нужно сделать, и у него реально получилось. Ну, конечно, я искренне расстраиваюсь, когда не получается. Потому что, знаете, как говорят, не бывает тупых спортсменов, бывает тренер, который не умеет объяснять. И расстраиваешься только потому, что ты не настолько готовый ко всему, знающий тренер, что не можешь объяснить человеку, что нужно делать, чтобы это исправилось», — сказала Косторная.
Спортсменка в январе 2020 года стала чемпионкой Европы в одиночном катании. В июле 2020 года она перешла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. С 2023 года Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей и тренируется под руководством Сергея Рослякова.
«Раньше если она говорила мне, что ей тяжело было бы быть тренером, то спустя время она говорит: “Прикинь, мне даже нравится, что дети что-то новое учат”, — добавил партнер и муж Косторной Георгий Куница.